foto Reuters

11:25

- L'ambasciatore americano in Libia, Chris Stevens, sarebbe rimasto ucciso per asfissia nell'incendio scoppiato nella sede del consolato di Bangasi dopo l'attacco di ieri di un gruppo di manifestanti. Lo riferisce l'emittente Al Arabiya. Le vittime in totale sarebbero quattro, tra le quali due marine e un membro dello staff del diplomatico.