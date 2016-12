foto Ap/Lapresse

09:53

- In questo momento "cruciale", l'Europa ha bisogno di "un accordo decisivo che non lasci dubbi sull'integrità e sull'irreversibilità dell'euro". Lo ha detto Jose Manuel Barroso. Basta con i vertici "che prendono decisioni importanti, ma che poi vengono minati il giorno dopo dalle stesse persone che le hanno prese" ha quindi ammonito il presidente della Commissione europea, sottolineando come il futuro della Ue è rappresentato dall'unione politica.