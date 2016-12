foto Ap/Lapresse

08:15

- Si sono aperti in Olanda i seggi per le elezioni legislative. Gli ultimi sondaggi indicano che il partito liberale conservatore Vvd e i laburisti dovrebbero conquistare circa 35 seggi ciascuno sui 150 da eleggere. I primi risultati sono attesi intorno alle 21. Il voto è ritenuto importante anche per l'orientamento europeo del prossimo governo olandese.