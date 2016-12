foto LaPresse

07:20

- Teme per la sua vita Rimsha Masih, la 14enne cristiana pakistana, accusata di blasfemia. Lo ha rivelato nel corso di un'intervista all'emittente statunitense Cnn. La ragazzina con ritardo mentale, vittima innocente di un complotto ordito da un imam di una moschea, è stata portata dalle autorità pakistane in elicottero in una località segreta, dopo il rilascio dietro cauzione deciso da un tribunale la scorsa settimana.