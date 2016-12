foto Ansa

06:37

- Almeno 63 persone sono morte in Pakistan in un incendio in una fabbrica tessile della metropoli di Karachi. Tra le vittime ci sono anche donne e bambini. Il rogo si è sviluppato nella nottata nell'edificio, dove in quel momento erano a lavoro decine di operai. Oltre 20 squadre di pompieri hanno lavorato tutta la notte per estinguere il fuoco e per soccorrere le persone intrappolate nell'edificio.