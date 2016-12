foto Ap/Lapresse

19:49

- Rientrerà stanotte in Italia con un volo charter il gruppo di circa 150 turisti, tra cui diversi siciliani, rimasto bloccato da ieri a Sharm El Sheikh, in Egitto. Lo rende noto in una nota l'assessore del comune di Palermo, Francesco Giambrone, che ne ha avuto conferma dal ministero degli Esteri e dalle autorità diplomatiche in Egitto. Il gruppo era stato fermato per presunte irregolarità amministrative del tour-operator italiano.