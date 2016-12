foto LaPresse 17:02 - Xavier ha solo 12 anni, ma non pensa a giocare, ai cartoni animati o ai fumetti. Lui è il nuovo genio su cui punta l'Inghilterra, il bambino prodigio che senza alcun timore si è iscritto alla facoltà di Matematica della Open University, il più importante ateneo per lo studio a distanza del Regno Unito. E se per i risultati degli esami si dovrà aspettare ancora qualche mese, il primo successo lui se l'è già intascato, diventando il più giovane universitario inglese. - Xavier ha solo 12 anni, ma non pensa a giocare, ai cartoni animati o ai fumetti. Lui è il nuovo genio su cui punta l'Inghilterra, il bambino prodigio che senza alcun timore si è iscritto alla facoltà di Matematica della Open University, il più importante ateneo per lo studio a distanza del Regno Unito. E se per i risultati degli esami si dovrà aspettare ancora qualche mese, il primo successo lui se l'è già intascato, diventando il più giovane universitario inglese.

Inutile cercarlo su Facebook, alla voce Xavier Gordon-Brown non corrisponde nulla perché il ragazzino prodigio non si lascia distrarre dai social network. Ma non si pensi a un genio solo, isolato dal mondo e senza vita sociale. Le sue passioni sono molte, dalla musica allo sport. E anche la scuola, per precisa volontà dei genitori, resta un punto fisso della sua vita: non importa se le sue prestazioni sono fuori da ogni schema, Xavier deve continuare a seguire le abitudini dei suoi coetanei e a presentarsi in aula con gli altri ragazzini.



La sua passione più grande resta però la matematica. A quattro anni sapeva tutte le tabelline, a otto ha passato a pieni voti il test previsto per i quindicenni e a dieci era in grado di elencare a memoria oltre duemila cifre del Pi greco. La sua ascesa segue una curva esponenziale: corrisponderà ai suoi calcoli?