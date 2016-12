foto Afp

16:42

- Continua la scia di sangue in Francia. Tre corpi sono stati ritrovati in un'automobile in Corsica. Lo ha annunciato la polizia. I cadaveri, che presentano ferite da arma da fuoco, sono stati scoperti nei pressi di un casolare del villaggio di Castirla, a nord di Corte, nel centro dell'isola. Risale alla settimana scorsa il massacro di una famiglia e di un ciclista sulle Alpi, in Alta Savoia.