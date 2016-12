Angelina Jolie va in Giordania per consolare i rifugiati in fuga dall'inferno siriano

- Angelina Jolie trattiene a stento le lacrime. In visita ai campi profughi allestiti in Giordania per accogliere i migliaia di rifugiati in fuga dalla Siria, l'attrice hollywoodiana parla al mondo in difesa dei più deboli. "Queste famiglie in fuga stanno vivendo una situazione terribile. Speriamo e preghiamo perchè le forze politiche riescano al più presto a trovare una soluzione: perchè qui le persone continuano a morire".

La Jolie, ambasciatrice di pace dell'Unicef, ha portato con sé una donazione da 800 mila dollari destinata al campo profughi di Zataari che ospita circa 27 mila siriani scappati da un conflitto che dura ormai da 18 mesi. Nell'incontro con i giornalisti l'attrice ha ringraziato la Giordania per aver tenuto aperti i confini e per non aver respinto la marea umana in arrivo dalla Siria.

Durante la conferenza Angelina si è commossa. "Come madre, mi colpisce ancora più da vicino l'incredibile numero di bambini morti e di feriti costretti a fuggire dalle loro case. Ho incontrato molti ragazzi che ora sono soli perchè i genitori sono stati brutalmente uccisi. È impensabile immaginare che una madre come me possa assistere a tutto questo senza mobilitarsi".

La Giordania ha finora dato rifugio a più di 180 mila rifugiati siriani. Ma i campi di accoglienza stanno scoppiando. "Il campo ha bisogno di finanziamenti internazionali", ha detto Antonio Gutierres, l'Alto commissario dell'Onu per i rifugiati. "Le condizioni in cui si trovano non sono più sostenibili".