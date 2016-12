foto Reuters

16:27

- "La nostra guerra è contro Al Qaeda, contro i suoi affiliati e non contro l'Islam o contro altre religioni". Lo ha dichiarato il presidente Barack Obama, intervenendo al Pentagono alla celebrazione dell'anniversario degli attentati dell'11 settembre. Insieme a lui anche la First Lady Michelle. "L'eredità dell'11 settembre - ha ricordato il presidente - non è la paura ma è un mondo più sicuro e una nazione più forte"