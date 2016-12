foto Ap/Lapresse

15:05

- E' iniziata con un minuto di silenzio la cerimonia per l'undicesimo anniversario dell'attentato al World Trade Center a New York. La commemorazione è proseguita con la lettura dei 3mila nomi delle vittime. Anche il presidente Barack Obama ha ricordato gli attentati dell'11 settembre con un minuto di raccoglimento alla Casa Bianca. Accanto a lui, nel giardino della residenza presidenziale, la First Lady Michelle.