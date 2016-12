Una preziosa testimone

La bambina è stata ferita alla spalla da un proiettile e ha il cranio fratturato dopo essere stata colpita con il calcio della pistola. Ora si trova all'ospedale di Grenoble, sotto sorveglianza armata. Il procuratore Eric Maillaud titolare dell'inchiesta ha dichiarato: "Speriamo che Zainab ci fornisca molti dettagli ma l'interrogatorio sarà una questione molto delicata". La bambina è la sola ad aver visto gli assassini e potrebbe fornirne una descrizione preziosa. La sorellina Zeena, di 4 anni, che aveva trascorso 8 ore nascosta sotto le gambe della madre morta prima di essere scoperta dai gendarmi, uscita illesa dall'agguato, ha riferito di aver sentito ma di non aver visto niente.



Una sola arma

La polizia francese ha intanto confermato quanto anticipato dalla televisione francese M6, ovvero che ad uccidere la famiglia e il ciclista Sylvain Mollier è stata una sola arma, una calibro 7,65 automatica. Potrebbe trattarsi di una vecchia arma dei tempi della Guerra Fredda, una Skorpion cecoslovacca del 1959. Per gli esperti è un'arma efficace a breve distanza facile da procurare.



La loro auto non era seguita

La macchina degli Al-Hilli non era seguita da altri veicoli sulla strada che l'ha portata sul luogo dell'attacco a Chevaline. Lo ha riferito un muratore, Laurent, l'ultimo probabilmente ad aver visto la famiglia britannica di origine irachena prima del tragico attacco. Laurent, ha svelato RTL, lavorava nell'ultimo chalet prima dell'inizio della strada ed ha visto passare la BMW verso le 15. L'uomo al volante, ha riferito, gli ha fatto un cenno con il capo, "un segno di saluto o un ringraziamento perché quando si lavora sul ciglio della strada si è costretti a spostarsi per lasciare passare le automobili". "Non avevano l'aria stressata, mi sembravano turisti che andavano a passeggio", ha aggiunto l'uomo.



Dopo 2 notti cambiarono campeggio

Secondo una coppia olandese ospite dello stesso camping degli al-Hilli, la famiglia aveva intenzione di trascorrere una settimana al campeggio a tre stelle Village Camping Europa a St Jorioz, ma dopo due notti ha cambiato idea e deciso di spostarsi a un altro campeggio della zona, La Solitude du Lac, in riva al lago Annecy. "Ci era stato detto che avevano intenzione di restare tutta la settimans - hanno raccontato Jan Janssen e Anne-Marie Souderman - ma tutto ad un tratto se ne sono andati".



Lo strano via vai del padre e la visita di un personaggio particolare

Il padre, sempre secondo il racconto della coppia olandese, lasciava il campeggio da solo in auto per quattro o cinque volte al giorno. Se ne andava per 20 minuti o mezz'ora alla volta. "All'inizio pensavamo che andasse a fare la spesa, ma era strano che se ne andasse così spesso. Abbiamo visto la nonna e la figlia maggiore. Avevano soltanto il caravan e pensavamo fosse un po' piccolo per cinque persone", hanno riferito. La coppia ha aggiunto che nessuno aveva fatto visita agli al-Hilli ma di aver notato un uomo dall'apparenza insolita al campeggio, vestito con una giacca elegante e che aveva l'aria di essere "dell'est Europa, uno dei Balcani". Una dipendente del campeggio, che non ha voluto rilasciare il proprio nome, ha tuttavia smentito gli olandesi affermando che l'uomo era un italiano rientrato in aereo come da programma e che il fatto che al-Hilli uscisse spesso in auto non era affatto strano, perché "tutte le famiglie lasciano il campeggio a qualsiasi ora per fare commissioni, andare a fare la spesa e organizzare attività".