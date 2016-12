foto Ap/Lapresse 17:28 - La procura di Strasburgo ha tolto il provvedimento di fermo, emesso in mattinata nei confronti dell'ex premier francese, Dominique De Villepin, ascoltato stamane dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta sul giro di tangenti degli Hotel Relais & Chateau. Lo ha riferito il procuratore Brice Raymondeau-Castanet precisando che spetterà al giudice decidere come eventualmente interrogare di nuovo Villepin, se come testimone o come accusato. - La procura di Strasburgo ha tolto il provvedimento di fermo, emesso in mattinata nei confronti dell'ex premier francese, Dominique De Villepin, ascoltato stamane dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta sul giro di tangenti degli Hotel Relais & Chateau. Lo ha riferito il procuratore Brice Raymondeau-Castanet precisando che spetterà al giudice decidere come eventualmente interrogare di nuovo Villepin, se come testimone o come accusato.

Il sito internet del quotidiano Le Monde aveva riportato del fermo dell'ex premier in una caserma della gendarmeria di Parigi, dove era stato convocato per essere interrogato su un caso di corruzione legato alla Relais & Chateaux.



Nell'inchiesta, Régis Bulot, presidente fino al gennaio 2006 di Relais & Chateaux e vicino a De Villepin, è stato arrestato nel 2011 con l'accusa, tra l'altro, di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e di riciclaggio, perché sospettato di aver distratto dei fondi a margine della realizzazione della guida annuale alla catena di hotel.



Il nome di De Villepin è comparso nell'inchiesta dopo alcune intercettazioni telefoniche. L'ex premier si era già difeso da tutte le accuse alla fine del 2011, nello stesso periodo in cui progettava di candidarsi alle elezioni presidenziali.