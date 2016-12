- In California è scoppiata l' "emergenza puzza": un forte cattivo odore di uovo marcio si è diffuso per chilometri in tutto il sud del Paese. Gli investigatori locali stanno cercando di capirne la causa: probabilmente si tratta del lago sulfureo Salton Sea, le cui acque presentano livelli di inquinamento allarmanti. Si prendono in considerazione anche altre spiegazioni, come la rottura di un impianto di trattamento delle acque reflue.

Dalla mezzanotte di lunedì, oltre duecento persone hanno chiamato le autorità locali per segnalare il cattivo odore, che si è espanso per un'area di 26mila chilometri quadrati. La puzza, che provoca prurito al naso e fa lacrimare, è stata segnalata addirittura a 240 chilometri di distanza (a Palmdale e a Lancaster, molto a nord rispetto al Salton Sea).



L'odore, rassicurano gli esperti, non è nocivo per la salute. Non è la prima volta che dal lago Salton si è innalzata una strana puzza, ma non era mai capitato che si diffondesse in un'area così vasta. Forse la colpa è da imputare a un temporale, che ha in qualche modo - tramite le nubi e i venti - "aiutato" l'odore a propagarsi.



Il fatto ha suscitato scalpore in tutta l'America: sui social network l' "allarme puzza" spopola e le battute si sprecano. Resta il mistero sull'origine certa della puzza di uovo marcio che si è diffusa per tutta la valle della città di Santa Ana.