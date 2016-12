foto Ap/Lapresse

- La tv pubblica di Belgrado ha mandato in onda la testimonianza di un uomo costretto ad eseguire un espianto di un cuore dal petto di un prigioniero senza anestesia. Un racconto agghiacciante, con dovizia di particolari, quello fatto dal testimone di cui dispone la giustizia serba per dimostrare il traffico illegale di organi umani avvenuto in Kosovo durante il conflitto armato della fine degli anni novanta.