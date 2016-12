foto Dal Web

23:25

- L'America è in stato di massima allerta per l'anniversario degli attentati dell'11 settembre. La Casa Bianca informa di aver rafforzato le misure di sicurezza in tutti gli Stati Uniti e all'estero per prevenire ogni possibilità di attacco verso obiettivi americani. Le misure sono state messe a punto in un incontro tra il presidente Obama, i suoi stretti collaboratori, i vertici dell'antiterrorismo, delle forze dell'ordine e dell'esercito.