foto Afp

13:27

- Una sola arma, una pistola automatica di calibro 7.65, sarebbe stata usata per la strage di Chevaline, sulle Alpi francesi, in cui sono rimaste uccise quattro persone, di cui tre membri di una stessa famiglia. E' quanto sostiene la televisione francese M6, che avrebbe avuto accesso ai risultati degli esami balistici praticati dagli inquirenti e non ancora resi pubblici. Il primo poi ad essere ucciso sembra essere stato il capofamiglia.