- Una sola arma, una calibro 7.65, sarebbe stata usata per la strage di Chevaline, sulle Alpi francesi, in cui sono rimaste uccise 4 persone, di cui tre membri di una stessa famiglia. E' quanto sostiene la televisione francese M6, che avrebbe avuto accesso ai risultati degli esami balistici praticati dagli inquirenti, e non ancora resi pubblici, che sostengono che a compiere l'attentato sia stato un solo uomo (e non due, secondo le prime ipotesi).