Il carcere di Bagram torna agli afghani

foto Ap/Lapresse 09:39 - Storico passaggio di poteri oggi tra le autorità militari statunitensi e quelle afghane per il controllo del carcere di Bagram, 40 chilometri a nord di Kabul, dove sono detenuti circa tremila combattenti talebani e sospetti terroristi. Il provvedimento rientra nell'accordo raggiunto tra Washington e Kabul sul trasferimento delle carceri afghane alle autorità locali in vista del ritiro delle forze Nato dal Paese alla fine del 2014. - Storico passaggio di poteri oggi tra le autorità militari statunitensi e quelle afghane per il controllo del carcere di Bagram, 40 chilometri a nord di Kabul, dove sono detenuti circa tremila combattenti talebani e sospetti terroristi. Il provvedimento rientra nell'accordo raggiunto tra Washington e Kabul sul trasferimento delle carceri afghane alle autorità locali in vista del ritiro delle forze Nato dal Paese alla fine del 2014.

Il carcere di Bagram è noto come la "Guantanamo afghana" per le numerose denunce di abusi che avrebbero avuto luogo all'interno della struttura. Rinominato "Centro di detenzione di Parwan", il carcere di Bagram è collocato all'interno di una delle principali basi Nato in Afghanistan. Tra i tremila detenuti, anche una cinquanta di stranieri che però, in base a quanto prevede l'accordo firmato a marzo, non saranno passati in gestione alle autorità afghane.



Nonostante il passaggio di consegne, l'esercito americano intende comunque mantenere il controllo su una parte delle prigioni in Afghanistan e su alcuni detenuti. Gli Usa temono infatti che, se non dovessero essere più loro i responsabili, alcuni detenuti di alto livello potrebbero essere torturati o rilasciati. Un atteggiamento che ha indisposto il presidente afghano Hamid Karzai, il quale ha rivendicato invece il pieno controllo come una questione di sovranità nazionale.