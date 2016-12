foto Reuters

07:24

- Israele ha lanciato all'alba quattro incursioni aeree sulla Striscia di Gaza, in una delle quali è rimasto ferito un bimbo palestinese di 6 anni. Lo riferiscono testimoni locali e fonti sanitarie palestinesi. Il bimbo è stato ferito in un attacco che doveva prendere di mira un tunnel in cui passa il contrabbando di armi tra Gaza e l'Egitto, nei pressi del valico di Rafah.