Usa, incidente in corteo Obama: muore agente

foto Getty 06:46 - Un agente in motocicletta, che scortava il presidente americano, Barack Obama, è morto in un incidente avvenuto davanti al corteo presidenziale che si stava dirigendo verso l'aeroporto di Palm Beach, in Florida. Lo ha riferito il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, spiegando che il presidente è stato informato prima di imbarcarsi sull'Air Force One che lo ha riportando a Washington dopo la tournée elettorale di due giorni nel "Sanshine State". - Un agente in motocicletta, che scortava il presidente americano, Barack Obama, è morto in un incidente avvenuto davanti al corteo presidenziale che si stava dirigendo verso l'aeroporto di Palm Beach, in Florida. Lo ha riferito il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, spiegando che il presidente è stato informato prima di imbarcarsi sull'Air Force One che lo ha riportando a Washington dopo la tournée elettorale di due giorni nel "Sanshine State".

Secondo una prima ricostruzione, l'agente faceva parte della squadra di motociclisti della polizia di Jupiter, nei pressi di Palm Beach, dove Obama ha tenuto il suo ultimo intervento elettorale in Florida prima di rientrare a Washington.



L'agente era sull'Interstate 95 davanti al corteo presidenziale che si dirigeva al Palm Beach International Airport. Staccatosi dal gruppo per fermare il traffico a un incrocio in vista del passaggio del corteo, il poliziotto è stato travolto da un pick-up che sopraggiungeva a forte velocità. Nessun altro veicolo del corteo è stato coinvolto nell'incidente, ha affermato il portavoce della Casa Bianca, sottolineando come il presidente, che era a bordo del Ground Force One, il suo bus elettorale, non si è accorto di nulla.



L'agente ferito gravemente è stato immediatamente portato al più vicino ospedale con un'ambulanza del corteo presidenziale, ma è deceduto subito dopo il suo arrivo. Obama, prima di imbarcarsi sull'Air Force One visibilmente scosso, ha inviato le sue condoglianze ai familiari dello sfortunato agente.