- "Non farò in quattro mesi" quello che i miei predecessori "non hanno fatto in cinque o dieci anni". Lo ha detto il presidente francese, Francois Hollande, in diretta tv. Bisogna trovare "trenta miliardi nel 2013", ha aggiunto Hollande, che ha parlato di un "sacrificio senza precedenti" per il Paese. "Non voglio lasciare ai miei figli e ai miei successori il peso del debito della Francia", ha sottolineato.