Strage Francia, una bambina è uscita da coma

Il massacro della famiglia inglese in Francia 20:38 - E' uscita dal coma Zainab, la bimba britannica di 7 anni ferita nell'agguato sulle Alpi francesi in cui hanno perso la vita i genitori e la nonna. Mentre la sorellina Zeena di 4 anni è tornata in patria. Lo ha riferito il magistrato che indaga sul fatto di sangue. Intanto, gendarmi francesi e polizia inglese hanno proseguito con la perquisizione della casa della famiglia al-Hilli e hanno ascoltato per la seconda volta il fratello del padre.

La piccola Zeena, che aveva trascorso 8 ore nascosta sotto le gambe della madre morta, è tornata in Gran Bretagna: la bimba è rientrata in aereo, con lo zio e la zia ed è stata presa in carico al suo arrivo dalle autorità e dai servizi sociali.



Mentre la sorella maggiore Zainab, uscita dal coma, rimane ricoverata in ospedale a Grenoble. La piccola è ritenuta una testimone preziosa a differenza della sorella che ha solo 4 anni e ha riferito di aver sentito ma di non aver visto niente. Ma al momento, secondo il procuratore di Annecy Eric Maillaud, titolare dell'inchiesta, non può essere ascoltata perché è sotto sedativi.



Intanto gli inquirenti cercano di capire se tra il padre delle piccole e il fratello ci fossero dei dissapori dovuti a motivi economici. Fin da sabato, il procuratore Maillaud aveva detto che avrebbe sentito l'uomo come tutti coloro che conoscevano le vittime. Il pm aveva evocato la pista di una "lite tra fratelli per ragioni di denaro" ma senza trarre conclusioni. Il giorno successivo alla sparatoria Zaid al-Hilli si era comunque presentato spontaneamente alla polizia britannica e aveva negato contrasti con il fratello. Il magistrato francese adesso vuole comunque sapere da lui la storia della loro famiglia, emigrata dall'Iraq in Gran Bretagna negli anni Settanta. Inoltre, vuole conoscere nei dettagli le attività economiche della vittima.



Questa mattina alle 7 le forze dell'ordine sono giunte aalla casa di Claygate, nel Surrey, a Sud di Londra per la perquisizione alla ricerca di qualche indizio che proseguirà almeno fino a domani.