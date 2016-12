foto Ap/Lapresse 07:37 - Ha comprato per 50 dollari, su una bancarella a un mercatino delle pulci, quella che credeva essere una "crosta", un quadro discreto ma di nessun valore. E invece, con sua grande sorpresa, ha scoperto che quella tela è nientemeno che un quadro di Pierre-Auguste Renoir. Che per la gioia della nuova proprietaria, un'anonima signora americana, verrà battuto all'asta per circa 100mila dollari. - Ha comprato per 50 dollari, su una bancarella a un mercatino delle pulci, quella che credeva essere una "crosta", un quadro discreto ma di nessun valore. E invece, con sua grande sorpresa, ha scoperto che quella tela è nientemeno che un quadro di Pierre-Auguste Renoir. Che per la gioia della nuova proprietaria, un'anonima signora americana, verrà battuto all'asta per circa 100mila dollari.

La donna, che abita a Shenandoah Valley, in Virginia, ha raccontato di aver acquistato il dipinto, "Paysage Bords De Seine" del 1879, assieme a una scatola che conteneva una bambola e a una mucca di plastica: l'ha comprato, ha spiegato, perché le piaceva la cornice e voleva riutilizzarla.



Dopo aver lasciato il quadro in garage per un anno e mezzo, la donna si è finalmente decisa a staccare il dipinto per utilizzare la cornice; ma proprio mentre stava per gettare la tela, la madre le ha suggerito di farla analizzare: "Sulla cornice c'è una targhetta con il nome di Renoir; non si sa mai, magari è autentico". Infatti, grazie alla valutazione di una consulente di una casa d'aste Usa, ha scoperto che il dipinto è una vera e propria opera d'arte. E ha deciso di metterlo in vendita: probabilmente senza nostalgia, dato che sin dall'inizio non le piaceva, e forse tenendosi la cornice, che è stata il vero motivo dell'acquisto.