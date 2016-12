foto Afp

- Saadi Gheddafi, il figlio del rais rifugiato in Niger dopo la caduta del padre, potrebbe esser trasferito in Sudafrica. Secondo fonti locali, il Niger avrebbe già dato il suo via libera al trasferimento. "Non è un segreto", ha detto il suo avvocato Nick Kaufman che non ha però confermato la destinazione.