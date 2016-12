foto Ansa

- "Le Nazioni Unite debbono essere rafforzate per gestire la governance globale e adempiere in pieno il loro ruolo di garante del diritto e dell'ordine internazionale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Giulio Terzi. "Più Onu - ha invocato Terzi - per facilitare il dialogo, più Onu per promuovere la giustizia sociale e combattere il crimine organizzato, più Onu per difendere la dignità delle persone e i diritti fondamentali".