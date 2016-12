foto Ap/Lapresse

18:26

- Paura a New York per un allarme tornado lanciato dalle autorità cittadine. Il Servizio meteorologico nazionale americano ha spiegato che le zone più a rischio sono i quartieri di Queens e Brooklyn. "Un fronte di acqua e forti temporali si muove verso New York", hanno affermato gli esperti. L'aeroporto internazionale JFK potrebbe essere chiuso. In allerta anche l'altro scalo della Grande Mela, il La Guardia.