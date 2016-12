foto Ansa

16:30

- Le quattro vittime della strage di Chevaline, in Francia, sono state uccise con "due pallottole alla testa". E' uno dei primi risultati dell'autopsia eseguita sui corpi delle quattro persone uccise. Sull'esito degli esami ha tenuto una conferenza stampa il procuratore francese Eric Maillaud. E' stato poi confermato che la sorellina maggiore sopravvissuta, Zainab, è ancora in ospedale, in coma farmacologico.