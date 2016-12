Pakistan, bimba "blasfema" lascia il carcere

foto Ansa Correlati Bimba "blasfema" libera su cauzione 16:48 - E' stata liberata Rimsha Masih, la bimba cristiana che dal 16 agosto era rinchiusa nel carcere di Adiala, a Rawalpindi, in Pakistan, con l'accusa di blasfemia. La piccola, che soffre di un ritardo mentale, era finita sotto accusa perché avrebbe bruciato alcune pagine del Corano. La ragazzina ha lasciato la struttura a bordo di un elicottero, come ha fatto sapere il ministro dell'Interno Rehman Malik. Il velivolo si è diretto verso Islamabad. - E' stata liberata Rimsha Masih, la bimba cristiana che dal 16 agosto era rinchiusa nel carcere di Adiala, a Rawalpindi, in Pakistan, con l'accusa di blasfemia. La piccola, che soffre di un ritardo mentale, era finita sotto accusa perché avrebbe bruciato alcune pagine del Corano. La ragazzina ha lasciato la struttura a bordo di un elicottero, come ha fatto sapere il ministro dell'Interno Rehman Malik. Il velivolo si è diretto verso Islamabad.

Per ottenere il suo rilascio i legali hanno dovuto depositare due garanzie equivalenti a un milione di rupie, circa 8.300 euro. E' la prima volta nella storia del Pakistan che un imputato per blasfemia ottiene questo beneficio da un giudice.



Malik ha confermato che la bambina resterà sotto protezione in un luogo segreto fino alle prossime udienze del processo che dovranno provare la sua innocenza. Gli inquirenti stanno lavorando alla preparazione del dossier contenente le prove che, dopo l'arresto dell'imam della moschea di Mehrabadi che l'accusava, sembrano essere sempre più a suo favore.