La polizia italiana e quella svizzera stanno collaborando alle indagini sul massacro di una famiglia nell'Alta Savoia francese. "Sono stati mobilitati anche i Paesi confinanti", ha reso noto il procuratore di Annecy, Eric Maillaud. E intanto il fratello di Saad al-Hilli, l'uomo ucciso, sarà ascoltato dalla polizia britannica. Ha già ammesso di aver avuto in passato un diverbio con la vittima per questioni finanziarie.

La polizia italiana e quella elvetica sono dunque state mobilitate nel quadro del dispositivo messo in atto dalla Francia per cercare di fermare il o i responsabili del massacro di Chevaline, nelle Alpi francesi. In un intervento su I-Tele, Maillaud ha detto: "L'Italia è a un'ora e mezza, la Svizzera a un'ora. Gli inquirenti hanno chiesto assistenza dei Paesi vicini".



Nel frattempo, le ricerche continuano anche a Londra, da dove arrivava la famiglia di origine irachena al centro della strage. Gli inquirenti francesi parteciperanno alla perquisizione dell'abitazione delle vittime, marito, moglie e suocera, e all'interrogatorio del fratello dell'uomo che ha negato di aver avuto con lui uno scontro aperto per questioni economiche.



Due parenti delle bimbe sopravvissute all'agguato sono arrivati in Francia, dove dovrebbero incontrare per prima la più piccola due sorelline, Zeena, di 4 anni, rimasta nascosta per ore sotto il corpo senza vita della madre dopo che questa era stata uccisa nell'agguato.



La sorella di sette anni, Zainab, è ancora ricoverata nell'ospedale di Tolosa dove è stata trasportata dopo essere stata ritrovata accanto all'auto crivellata di colpi, con una frattura al cranio e una ferita alla spalla.