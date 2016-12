A Kabul bomba esplode e fa strage di bambini

I talebani hanno rivendicato l'attacco sostenendo che l'obiettivo erano "uffici in cui la Cia recluta afghani per spiare". Si è trattato del più sanguinoso attentato a Kabul dal 22 giugno, quando i terroristi assaltarono un hotel in riva al lago uccidendo 18 persone. L'esplosione è stata udita nel super protetto quartriere diplomatico, dove il vicepresidente afghano Mohammad Qasim Fahim aveva appena terminato il suo interventio a una cerimonia per ricordare la morte di Ahmad Shah Massud, il leggendario capo della guerriglia contro i sovietici e i talebani ucciso 11 anni fa.

Per Saddiqi l'attentatore potrebbe essere stato inviato dalle rete Haqqani, il più temuto gruppo talebano che gli Usa hanno appena deciso di inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche. Altri due attacchi sono avvenuti nel sud. A Tirin Kot, capitale della provincia dell'Uruzgan, due anziani capitribù sono rimasti uccisi nell'esplosione di una bomba davanti a una delle loro abitazioni. Un ordigno collocato sul ciglio della strada nel distretto di Nahri Sarraj, nella provincia di Helmand, ha ucciso due donne e ferito altre due persone.

La nuova offensiva arriva dopo la conferma del ritiro delle truppe straniere schierate per lo più nel sud: 77mila militari Usa e 40mila soldati di altri Paesi hanno infatti già lasciato l'Afghanistan. L'esclation di violenze, secondo gli esperti, sarebbe anche legato all'anniversario della morte di Massud, "il leone del Panshir", che fu ucciso dai talebani il 9 settembre 2001. Le forze di sicurezza afghane erano già in stato di massima allerta per il timore di attacchi legati alla ricorrenza.