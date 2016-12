Ergastolo alla promessa del calcio inglese che massacrò la fidanzata con 60 coltellate

Fondamentale la confessione dello stesso Hall che ha ammesso di aver avuto un raptus di gelosia. La sera dell'omicidio era stato visto fuggire dal party tutto sporco di sangue. La storia tra Andrew e la sua girlfriend Megan-Leigh Pea era iniziata da poco meno di un anno. I ragazzi si erano conosciuti tramite degli amici comuni.

Nessuna presa di posizione da parte dello Stoke City che non ha voluto commentare la vicenda che riguarda un suo tesserato. La società ha solo pubblicato un comunicato in cui si esprime il dolore per la triste vicenda: "Possiamo solo dire che in questo tragico momento i nostri pensieri sono tutti per la famiglia di Megan".