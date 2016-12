New York, giovane ucciso per sbaglio dalla polizia: un filmato ha ripreso la scena

08:50

- Stava scappando dal negozio in cui lavorava perchè era in corso una rapina. La fuga di Reynaldo Cuevas, 20 anni, si è però conclusa con la morte. Fuori dal suo store nel Bronx a New York il giovane si è scontrato con un poliziotto che stava pattugliando la zona. L'agente non ha avuto sangue freddo, forse ha creduto di essere aggredito e ha estratto la pistola e sparato, uccidendo il ragazzo.