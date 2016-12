foto Ap/Lapresse

07:10

- Frane e alluvioni hanno ucciso almeno 29 persone nel nord e nel centro del Vietnam. Sedici delle vittime erano operai che si stavano recando al lavoro in una miniera di stagno della provincia settentrionale di Yen Bai, quando sono stati travolti da una frana. Forti piogge sono ancora previste nella provincia di Nghe An, dove le autorità stanno provvedendo a far evacuare la popolazione dalle zone a rischio.