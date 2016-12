foto Ansa

01:32

- Dopo vent'anni di indagini e processi, un ex poliziotto croato, Mihajlo Hrastov, è stato condannato a quattro anni di carcere dalla Corte suprema di Zagabria per crimini di guerra commessi contro i serbi durante la guerra per l'indipendenza da Belgrado (1991-1995). L'uomo è stato dichiarato colpevole di aver ucciso 13 soldati prigionieri serbi dell'Armata federale jugoslava (Jna) e di averne feriti altri due.