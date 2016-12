foto Ap/Lapresse

01:02

- Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, torna in testa di due punti sul rivale Mitt Romney nei sondaggi per la corsa alla Casa Bianca. A pubblicare gli ultimi dati è l'agenzia Ipsos, per la quale il presidente americano, grazie all'effetto convention, è balzato al 46% delle preferenze tra gli elettori, mentre il candidato repubblicano alla presidenza si ferma al 44%.