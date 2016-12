L'autore dell' "Hope" di Obama evita il carcere

E così, proprio nel giorno della convention democratica (in cui il Presidente è sceso ufficialmente in campo per le prossime elezioni), è arrivato il verdetto. Quello che Fairey aspettava da tre anni. La disputa risale al 2009, quando l'artista aveva fatto causa lui stesso alla Associate Press (proprietaria della foto poi diventata cult) cercando di provare che il proprio lavoro era protetto dalle eventuali pretese di copyright da parte della agenzia di stampa.

La Ap aveva risposto a colpi di carta bollata accusandolo di violazione dei diritti d'autore. Dopo la scoperta che alcune informazioni e dati erano stati cancellati appositamente, Fairey aveva ammesso di aver mentito: ''E' stata la peggiore cosa che abbia mai fatto in vita mia: aver violato la fiducia della corte''. Soddisfazione dell’Ap per il verdetto: ''Dopo tanto tempo, energie e sforzi legali siamo finalmente lieti che la questione si sia conclusa''.