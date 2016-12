foto Afp

19:17

- Una donna e il suo bambino di 8 anni sono stati trovati morti in casa, a Boulogne-sur-Mer, nel Nord della Francia, mentre il padre, probabile autore del duplice delitto, ha tentato il suicidio. I corpi delle due vittime erano martoriati da ferite, mentre l'uomo, professore di liceo, era in stato semi comatoso dopo aver ingerito farmaci e prodotti tossici. A dare l'allarme la maestra del piccolo che non lo aveva visto arrivare a scuola.