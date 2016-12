foto Ap/Lapresse

19:35

- Barack Obama commenta la kermesse democratica di Charlotte come "una grande convention. Michelle è stata eccezionale, Clinton ha fatto quello che solo lui sa fare. Sono in campo due visioni completamente diverse del futuro - ha detto ad un evento elettorale in New Hampshire - e la nostra è una lotta a favore della middle class". Poi, "la crescita dell'occupazione non è abbastanza buona. Dobbiamo creare più posti di lavoro", ha concluso.