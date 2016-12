Strage Annecy, il pm:"Cerchiamo 4x4 verde"

foto Afp Correlati Annecy, sospetti su fratello vittima

Il magistrato che indaga sulla strage di una famiglia di turisti britannici in vacanza ad Annecy, sulle Alpi francesi, ha rivelato che la polizia sta cercando un fuoristrada 4x4 verde, che è stato visto dal primo testimone giunto sul posto del massacro. La piccola di 4 anni sfuggita alla morte con la sorellina di 7 anni, inoltre, "ha sentito ma non ha visto nulla", ha aggiunto il pm Eric Maillaud.

Il procuratore ha riferito che le forze dell'ordine stanno dando la caccia caccia a un uomo con una camicia nera che è stato visto su un Peugeot 4x4 verde mentre si allontanava a massima velocità dalla scena della strage.



Eric Maillaud ha anche confermato che la famiglia decimata mercoledì è quella di Saad al-Hilli. Quattro i morti: tre membri della famiglia - padre, madre e nonna - e un ciclista francese. Due bambine, le figliolette, si sono invece salvate: la piccola di 4 anni, Zeena, illesa, e la sorella di 7, Zainab, ferita gravemente e mantenuta in coma artificiale.



Il magistrato ha indicato anche che la famiglia britannica di origini irachene conosceva bene la zona ed aveva già soggiornato nel camping vicino al luogo del dramma, dove si era fermata con un caravan da qualche giorno.



Il padre, Saad al-Hilli, era totalmente sconosciuto dai servizi segreti. Inoltre, la procura ha confermato anche che il fratello dell'uomo, col quale la vittima sembra avesse avuto un problema di denaro, si è presentato spontaneamente alla polizia britannica.



I dissapori tra i fratelli sarebbero nati perché il padre, l'ingegnere Saad Al-Hilli, nel febbraio 2011 aveva estromesso il fratello Zaid dalla società fondata assieme, la Sh Tech, mettendo al suo posto la moglie Ikbal, anche lei fra le vittime. Tra i due sembra inoltre che vi fosse una disputa riguardo alcune proprietà in Francia, Svizzera, Spagna e Iraq, eredità del padre deceduto l'anno scorso. Il fratello ha però smentito. "Non ho nessun conflitto con mio fratello", ha dichiarato agli inquirenti britannici.