17:21

- "Le chance di rielezione del presidente Barack Obama sono aumentate giovedì" grazie al capo dell'Eurotower, Mario Draghi. Lo scrive il Financial Times sul proprio sito internet. "L'azione della Bce - si legge - non è soluzione a tutto, ma è un passo in avanti: i pericoli restano, anche dalla Grecia. Ma se Obama vincerà in novembre, dovrà ringraziare non solo le sue eleganti parole ma anche il banchiere centrale europeo".