Sciopero alla Lufthansa, cancellati 900 voli

09:04 - Almeno la metà dei 1.800 voli Lufthansa cancellati per lo sciopero di 24 ore indetto dalla scorsa mezzanotte dal sindacato del personale di bordo. Lo annuncia un portavoce della compagnia. E' l' ultimo capitolo in ordine di tempo di una serie di sospensioni dell'attività causate da una vertenza su salari e condizioni di lavoro. Si tratta dello sciopero più massiccio nella storia della maggiore compagnia aerea europea.

La protesta interesserà il traffico aereo di tutta la Germania e le sue connessioni internazionali, tanto della compagnia che delle sue consociate. Lo sciopero di oggi, insieme ad altri due avvenuti questa settimana, è stato indetto in seguito all'interruzione dei negoziati fra la linea aerea e il sindacato Ufo degli assistenti di volo su una disputa salariale.



I colloqui fra le parti sono fermi poiché il gruppo sindacale vuole un aumento degli stipendi del 5% per oltre 18mila membri del personale di cabina, mentre Lufthansa ha limitato la sua offerta al 3,5%, chiedendo inoltre un piccolo aumento delle ore di lavoro.



La compagnia aerea ha acquistato degli spazi sui giornali tedeschi in cui si è scusata con i passeggeri per i disagi e ha definito "sproporzionata" l'azione del sindacato.