- Un milione di posti di lavoro nel manifatturiero per il 2016, il raddoppio dell'export entro il 2014 e un taglio del deficit di 4.000 miliardi nel prossimo decennio: sono le promesse di Barack Obama dal palco della convention democratica a Charlotte, in North Carolina, secondo le anticipazione dello staff. In caso di rielezione, il presidente Usa si impegna poi a dimezzare l'import di petrolio e a creare 600.000 posti nel settore del gas naturale.