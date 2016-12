Obama: "Non fingo, molto da fare per la ripresa Il voto è la scelta tra due visioni del futuro"

foto Ap/Lapresse 02:01 - La sfida di novembre per la Casa Bianca offre "la scelta più chiara da una generazione" ma "non fingerò che la strada che offro sia rapida o facile". E' quanto dirà Barack Obama alla convention democratica di Charlotte, come anticipato dal suo staff. Per la ripresa dell'economia Usa, prosegue il suo discorso, "resta ancora molto lavoro da fare. Avremo bisogno di più di qualche anno per risolvere le sfide che si sono accumulate nei decenni". - La sfida di novembre per la Casa Bianca offre "la scelta più chiara da una generazione" ma "non fingerò che la strada che offro sia rapida o facile". E' quanto dirà Barack Obama alla convention democratica di Charlotte, come anticipato dal suo staff. Per la ripresa dell'economia Usa, prosegue il suo discorso, "resta ancora molto lavoro da fare. Avremo bisogno di più di qualche anno per risolvere le sfide che si sono accumulate nei decenni".

"Voto, scelta tra due visioni opposte del futuro"

"Questo voto sarà una scelta tra due diversi percorsi per l'America. Una scelta tra due visioni radicalmente diverse per il futuro". "Tu America sai bene che i nostri problemi possono essere risolti e le sfide vinte ma voi mi avete eletto per sentirmi dire la verità e non quello che vi fa piacere: ci vorrà più di qualche anno per superare i problemi che si sono accumulati in oltre un decennio", ha avvertito Obama.



"Cerco l'unità come Roosvelt nel '29"

Sarà richiesto "uno sforzo comune, una responsabilità condivisa, un confronto continuo, lo stesso che Franklin Roosevelt ottenne durante la crisi peggiore di questa", quella del 1929. E' un altro passaggio del discorso di Obama.



"Elettori di fronte a scelta epocale"

Nel corso dei prossimi anni - aggiunge Obama - grandi decisioni saranno prese a Washington, sui posti di lavoro, sull'economia, sulle tasse e il deficit, l'energia e l'istruzione, la guerra e la pace."Si tratta di decisioni - sottolinea il presidente - che avranno un impatto enorme sulla nostra vita e sulla vita dei nostri figli per i decenni a venire".



Obama promette 1 mln di posti e taglio deficit di 4.000 mld

Il presidente intende fare anche alcune promesse ai suoi elettori: un milione di posti di lavoro nel manifatturiero entro il 2016, il raddoppio dell'export entro il 2014 e un taglio del deficit di 4.000 miliardi nel prossimo decennio. In caso di rielezione, poi Obama si impegna poi a dimezzare l'import di petrolio e a creare 600.000 posti nel settore del gas naturale. Porrà un freno al rialzo delle rette per il college e assumerà di 100.000 insegnanti di matematica e scienze. Saranno infine reinvestiti nell'economia i soldi che non saranno più spesi per le guerre.



"Ora via difficile, ma futuro migliore"

"L'America deve sapere che i nostri problemi possono essere risolti. Le nostre sfide possono essere vinte. Il percorso che offriamo può essere più difficile, ma conduce a un futuro migliore. E sto chiedendo di scegliere quel futuro". E' il passaggio finale del discorso di Barack Obama alla convention democratica.