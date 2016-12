foto Da video Correlati Il video casalingo di Olvido Hormigos

08:25

- In queste ore Olvido Hormigos è sicuramente la politica spagnola più in vista. Non per la sua attività politica ma per un video hard diffuso in rete. "Non ho fatto nulla di male", si è giustificata la consigliera comunale socialista del comune Los Yébenes della regione di Toledo. "Non volevo certo diffondere quel video. Sono dei momenti intimi ripresi da una telecamera all'interno della mia abitazione".