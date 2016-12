foto Afp 18:57 - Colpi di arma da fuoco sono stati sparati al largo della Somalia contro un elicottero della Marina Militare italiana da presunti pirati. Il pilota è rimasto leggermente ferito da alcune schegge. Lo riferiscono fonti della stessa Marina Militare. - Colpi di arma da fuoco sono stati sparati al largo della Somalia contro un elicottero della Marina Militare italiana da presunti pirati. Il pilota è rimasto leggermente ferito da alcune schegge. Lo riferiscono fonti della stessa Marina Militare.

"Stamani - informa la Marina - nelle acque antistanti la costa orientale somala, un elicottero della nave anfibia San Giusto è stato fatto oggetto di un'azione di fuoco condotta da sospetti pirati. Uno dei due piloti del velivolo italiano è stato raggiunto al collo da una scheggia di plexiglass, a seguito dell'impatto dei colpi con il parabrezza.



L'elicottero, impegnato in un pattugliamento nell'ambito dell'operazione antipirateria 'Atalanta', è rientrato a bordo e il pilota ha rassicurato in prima persona i suoi familiari. Da una prima ricostruzione dei fatti i colpi sono stati esplosi da una imbarcazione sospettata di essere stata assalita e fatta ostaggio da parte dei presunti pirati. L'elicottero del San Giusto non ha reagito al fuoco per non mettere a rischio l'incolumità degli eventuali ostaggi.



L'operazione 'Atalanta' si svolge sotto egida dell'Unione Europea ed il comandante della forza navale è il contrammiraglio Enrico Credendino, imbarcato sulla nave San Giusto.