foto Ap/Lapresse

16:10

- Un volo partito da Philadelphia verso Dallas ha dovuto fare ritorno allo scalo in Pennsylvania per un allarme bomba. La presenza di esplosivo liquido a bordo è stata segnalata da una telefonata anonima, come ha fatto sapere l'Fbi. Il portavoce Frank Burton ha spiegato che i 98 passeggeri sono stati evacuati dal volo 1267 di Us Airways. L'aereo è ora circondato da veicoli della sicurezza e gli artificieri stanno ispezionando il velivolo.