- In India si può picchiare la moglie, a patto che la si mantenga. Questa la decisione del giudice K. Bhakthavatsala che ha costretto una donna a riconciliarsi con il marito violento, sostenendo che "non può lamentarsi, visto che il marito guadagna bene e non le fa mancare niente".

Le parole del giudice, raccolte dal “The Bangalore Mirror” hanno fatto andare su tutte le furie i movimenti femministi del Subcontinente che hanno lanciato una campagna online contro la decisione del giudice. Alle femministe si è unito un gruppo di avvocatesse che hanno presentato una petizione contro il capo della Corte suprema di Bangalore, S.H. Kapadia.

Il giudice Bhakthavatsala non è nuovo a esternazione retrograde e maschiliste. Durante un’udienza per un caso di divorzio aveva ripreso un’avvocatessa single sostenendo che, non essendo spostata, non avrebbe potuto dibattere la causa adeguatamente.