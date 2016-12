Siria, 1,3 milioni di bambini vittime della guerra

- Sono 1,3 milioni i bambini vittime del conflitto in Siria. Più di 500 persone scappano dai proiettili ogni giorno e si rifugiano nel campo profughi di Za'atari, nel nord della Giordania, dove vengono effettuate vaccinazioni settimanali e screening alimentari. Libano e Iraq sono rispettivamente il rifugio per più di 40 mila e 15 mila siriani. In questi paesi i bambini vengono vaccinati e viene monitorato lo stato nutrizionale dei piccoli sotto dei 5 anni.

L'Unicef rilancia l'appello alla comunità internazionale per un aumento dei finanziamenti per i programmi di emergenza. Secondo l’ente umanitario servono acqua, cibo e servizi igienici. Carenti le condizioni di vita con istruzione, salute e nutrizione a bassissimo livello.

L'Unicef e il Ministero della Salute, in collaborazione con l'Oms e le agenzie partner, lanceranno una campagna di vaccinazione antimorbillo e antipolio per più di 100 mila bambini che si trovano tra il campo di Za'atari, i centri di transito nelle vicinanze e le comunità che ospitano rifugiati nel nord della Giordania.

“Il conflitto - ha detto Mahendra Sheth, responsabile salute dell'Unicef per il Medio Oriente – ha sconvolto i servizi sanitari in tutta la Siria, così molti bambini rifugiati e le loro famiglie non hanno avuto accesso alle vaccinazioni di routine o ad altri servizi sanitari di base. Questo lavoro è vitale perché‚ durante la crisi i bambini sono più vulnerabili alle epidemie e alla malnutrizione, soprattutto coloro che vivono in contesti come il campo di Za'atari”.

I volontari dell’associazione umanitaria, insieme a partner locali, raggiungono le famiglie rifugiate nelle scuole di Damasco con aiuti sanitari salvavita. Otto squadre mediche mobili sono invece attive in diverse regioni, le più colpite dal conflitto, tra cui Aleppo, Damasco, Dara'a, Hama e Homs.