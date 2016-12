foto Ap/Lapresse

08:48

- Venticinque soldati turchi sono rimasti uccisi nell'esplosione di un deposito di munizioni ad Afyon, nell'ovest del Paese, in una zona isolata ma non molto distante dal centro abitato. Non si conoscono le cause dell'esplosione, sulle quali è stata subito aperta un'inchiesta: fonti citate da un quotidiano locale parlano di un possibile errore commesso da alcuni soldati mentre catalogavano gli ordigni.